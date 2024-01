Mourinho está sem clube desde sua saída da Roma, da Itália - AFP

Publicado 26/01/2024 16:05

Itália - Presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis encerrou o assunto sobre uma possível chegada do técnico José Mourinho ao clube italiano. O mandatário elogiou o português, que deixou a Roma recentemente, mas negou os rumores que ganharam força no início de 2024 no futebol italiano.

"Mourinho não faz parte dos planos. Estava na Roma, agora está livre, mas não sei se pode ir para outra equipa, não li os regulamentos. É um grande treinador e é muito simpático, impetuoso, muito importante na história do futebol e, além disso, é português, um povo que adoro. No entanto, acredito que o seu futuro será fora de Itália, no Napoli não será certamente", disse.

Comandado por Walter Mazzarri, o Napoli ocupa no momento o nono lugar na tabela de classificação do Campeonato Italiano, com 31 pontos, três a menos do que a Fiorentina, primeiro time na zona de classificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

Mourinho deixou a Roma em meio aos maus resultados na metade da temporada 2023/2024. Pela equipe da capital o treinador conquistou o título da Conference League, torneio de terceiro escalão da Europa, e foi vice-campeão da Liga Europa.