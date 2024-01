Zico cobrando pênalti - Wenderson Rosa / Zico 10

Zico cobrando pênaltiWenderson Rosa / Zico 10

Publicado 26/01/2024 15:08 | Atualizado 26/01/2024 15:20

Rio - Durante a programação de férias de sua escola de futebol, Zico foi desafiado pelos alunos a cobrar um pênalti e colocou todos as crianças dentro do gol para tentarem defender a cobrança. Para alegria geral da garotada e seus pais presentes, o maior ídolo do Flamengo converteu o pênalti colocando a bola no ângulo.