Xavi Hernández - AFP

Xavi HernándezAFP

Publicado 26/01/2024 16:00

Rio - Vivendo um momento delicado no comando do Barcelona, Xavi Hernández, de 44 anos, pode ter um brasileiro como substituto. De acordo com a rádio espanhola "Cadena Ser", Thiago Motta tem sido avaliado por Joan Laporta, presidente do clube catalão.

Naturalizado italiano, o paulista, de 41 anos, também foi ex-jogador do Barcelona e atualmente dirige o Bologna. Ele trabalhou no PSG, no Genoa e no Spezia. Xavi está pressionado e pode até ser substituído de forma interina por Rafa Márquez, ex-zagueiro do Barça, que comanda a equipe B.

Atual campeão espanhol, o Barcelona ocupa a terceiro lugar na competição. Recentemente, o clube perdeu a final da Supercopa da Espanha para o Real Madrid sofrendo uma goleada e foi eliminado da Copa do Rei para o Athletic de Bilbao. O clube está nas oitavas de final da Liga dos Campeões e encara o Napoli, atual campeão italiano.