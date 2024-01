Ex-jogador de Napoli, PSG e Argentina está em um centro de tratamento no bairro de Boedo - AFP

Publicado 26/01/2024 13:45

Buenos Aires - O ex-jogador argentino Ezequiel Lavezzi foi internado em clínica de reabilitação após um incidente doméstico, em dezembro do ano passado, e falou sobre o assunto com o jornalista Matías Vásquez. Na conversa, negou envolvimento com drogas e admitiu que passou dos limites em seus hábitos.

"É difícil, mas tenho de fazer isso, tenho de mudar a minha vida, os meus hábitos. Tenho de fazer tudo isso pelo meu filho. Fui longe demais. Tentei me curar na casa de Pilar, mas não consegui. Não tive escolha a não ser vir para cá", declarou o argentino.

Segundo o jornal 'Clarín', o ex-atleta sofreu uma recaída em seu estado de saúde e foi acompanhado pela família para ser tratado. Os familiares também negaram que o caso tenha algo relacionado à overdose. De acordo com o advogado, Lavezzi trata uma hipomania, transtorno psicológico.



Ele está em um centro de tratamento no bairro de Boedo. Lá, tem acesso à zonas recreativas, com ping pong, restaurante e academia.