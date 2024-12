Maccarena Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Publicado 01/12/2024 19:44

Rio - A musa do Olimpia, Macca Ávalos, abordou sua relação com os fãs. Em suas redes sociais, a beldade recebe muitos elogios, alguns dos seu seguidores, ficam imaginando como seria ter uma relação mais íntima com ela. Apesar disso, ela deixa claro que há limites.

"A mulher deve sempre se cuidar, a beleza deve ser admirada com cuidado, com delicadeza, então olhe mas não toque, é uma frase bonita principalmente para quem ousa por alguma intenção ousada", disse em entrevista ao portal "Popular".

Macca Ávalos reforçou a necessidade de um boa auto-estima. A beldade reforçou que ela não é apenas alimentada por uma forma física escultural.

"Toda mulher se sente mais confiante quando está mais satisfeita consigo mesma, mas isso não depende apenas de um corpo bonito, mas também do que ela cultiva em seu coração. E porque ninguém se sente tão seguro se não se valorizar primeiro", disse.