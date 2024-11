Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Publicado 30/11/2024 17:23 | Atualizado 30/11/2024 17:25

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, é muito conhecida no Paraguai pelo seu trabalho como modelo e tem muitos fãs do sexo masculino. A beldade já recebeu propostas indecentes por uma noite de sexo, porém, deixou claro que recusou.

"Uma vez me ofereceram 200 milhõe de guaranis (algo em torno de R$ 153 mil) por uma noite. Não foi a primeira vez, mas foi o valor máximo", contou.

A beldade deixa claro que não precisa receber dinheiro de ninguém e que consegue se bancar com o seus próprios rendimentos.

"Muito homens têm esse costume de querer ganhar as mulheres com presente, dinheiro. Para mim, nunca funcionou porque sempre tive o meu próprio", finalizou.