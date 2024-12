Torcedor do Fluminense acompanhou derrota do Flamengo em 1996 que ajudou a rebaixar o Tricolor - Reprodução / TV Globo

Publicado 04/12/2024 10:17

quer que o time perca para o Criciúma, nesta quarta-feira (4) às 20h em Santa Catarina, em 1996, uma derrota rubro-negra sacramentou a primeira queda do rival tricolor à Série B do Brasileiro.

Uma parte da torcida do Flamengo , nesta quarta-feira (4) às 20h em Santa Catarina, para prejudicar o Fluminense na luta contra o rebaixamento . Se isso acontecer, não será a primeira vez, já quetricolor à Série B do Brasileiro.

A derrota do Flamengo

Na última rodada daquela edição, em 24 de novembro, o Fluminense precisava vencer o Vitória, o que fez fora de casa por 3 a 1, mas também dependia de outros dois resultados.



Um deles foi do Flamengo contra o Bahia, bastando um empate. No Rio - e em São Januário - , o Rubro-Negro teve dois jogadores expulsos, um deles no primeiro tempo (Fabiano), e perdeu por 1 a 0.



Na arquibancada, os 736 torcedores que foram ao jogo torceram pela derrota do próprio time, inclusive em alguns momentos gritando pelo Bahia.



Duas combinações rebaixaram o Fluminense

Com o resultado, o clube baiano terminou com um ponto à frente do Fluminense, livrando-se. E, coincidentemente, o outro que se livrou na última rodada foi o Criciúma.



A equipe catarinense também venceu fora de casa, o Athletico-PR por 2 a 1, e se manteve à frente do Tricolor por um ponto.



Com os resultados, o Fluminense terminou em penúltimo lugar e caiu junto ao Bragantino (naquela época apenas dois de 24 participantes eram rebaixados).



Escândalo impede rebaixamento em 1996

Entretanto, os dois clubes permaneceram na primeira divisão pelo que ficou conhecido como 'virada de mesa'. Tudo por causa do escândalo que ficou conhecido como "caso Ivens Mendes".

O então diretor da Comissão Nacional de Arbitragem (Conaf), Ivens Mendes, foi flagrado em conversas telefônicas pedindo dinheiro a dirigentes do Atlético-PR e Corinthians para financiar sua campanha a deputado federal.



O que gerou suspeita sobre manipulação de partidas e motivou a decisão de não rebaixar nenhum clube e mantê-los no Brasileiro de 1997.