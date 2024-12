Elenco do Botafogo celebra título da Libertadores - AFP

Publicado 04/12/2024 09:00 | Atualizado 04/12/2024 09:12

Rio - O governo do presidente argentino Javier Milei reforçou a necessidade do futebol do país aderir ao modelo de SAF's (Sociedade Anônima do Futebol). O subsecretário de imprensa do chefe de estado da Argentina citou a final brasileira entre Atlético-MG e Botafogo como exemplo e criticou a Associação do Futebol Argentino (AFA), que é contra a entrada de capital externo.

"O caso do Botafogo é incrível. Há três anos estava falido e jogou na segunda divisão. Um empresário americano comprou 90% e investiu US$ 70 milhões. Hoje são campeões da Libertadores. Nada mais deprimente do que assistir à final da Libertadores entre duas equipes brasileiras pela TV. E, também, na Argentina. Eu completo o combo. Péssimo dia para ser anti-SAD", disse Javier Lanari.

O modelo de Sociedade Anônima é proibido no futebol argentino. Claudio "Chiqui" Tapia, presidente da federação, é um forte opositor do presidente Javier Milei. Recentemente, o chefe de estado argentino não aprovou o adiantamento das eleições da AFA, que aconteceria com Tapia sendo candidato único e reeleito pelo terceiro mandato consecutivo.

A Inspeção-Geral da Justiça (IGJ) do país alegou que outros assuntos poderiam ser discutidos, como o balanço financeiro da AFA, mas que uma eventual eleição do presidente "não seria válida" e poderia até configurar crime. Mesmo assim, o pleito foi realizado e Tapia foi reeleito até 2029. Em resposta, Javier Milei revogou um decreto que derrubou os benefícios fiscais que os clubes do país tiveram nos últimos anos.

"Proibir um clube de se organizar como empresa é tão grave quanto obrigar todos os clubes a se transformarem em empresa, do ponto de vista da violação à autonomia. E realmente é um atraso na adoção do conceito que se faz no mundo inteiro, que só tem aumentado a distância financeira entre os clubes da Argentina e os brasileiros", completou Lanari.

Foi o sexto título consecutivo do Brasil na Libertadores, que está apenas um de igualar a Argentina como o país mais vitorioso da competição. Desde a década de 1980, o país soma mais de 40 finais e mais de 20 títulos, incluindo seis finais entre brasileiros. No último sábado (30), o Botafogo venceu o Atlético-MG por 3 a 1, no Monumental de Núñez, e conquistou o título pela primeira vez na história.