Frenkie de Jong em treino do BarcelonaDivulgação/X @FCBarcelona

Publicado 02/01/2025 20:20

Espanha - Frenkie de Jong foi sincero e admitiu estar decepcionado com a quantidade de títulos que venceu até o momento com o Barcelona. Em entrevista ao site holandês "Voetbal International", o meio-campista afirmou que "esperava ter pelo menos o dobro" do que já conquistou com o time catalão.

"Devo admitir que, quando assinei pelo Barcelona, não imaginava que iria ganhar apenas uma Liga (Campeonato Espanhol), uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha ao fim de quatro anos. Eu esperava pelo menos o dobro disso, então estou decepcionado", disse de Jong.

O meio-campista holandês chegou ao clube catalão em janeiro de 2019, depois de se destacar com a camisa do Ajax (HOL). O contrato com o clube catalão é válido até o meio de 2026.

"Se eu sentisse que não poderia contribuir o suficiente, ou se a equipe não pudesse competir, eu iria embora. Minha renovação de contrato é assunto para os jornais daqui, mas não é para mim. Quero jogar futebol e depois verei o que o clube quer fazer comigo e depois decidirei o que quero fazer, juntamente com o meu agente e a minha família", ressaltou o meio-campista.