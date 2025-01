Miguel Almirón em jogo do Newcastle - Divulgação/X @NUFC

Publicado 02/01/2025 19:33

Rio - O atacante Miguel Almirón, de 30 anos, está perto de concluir sua transferência para o futebol dos Estados Unidos. De acordo com o jornal inglês "The Sun", o Newcastle recebeu uma proposta de 16 milhões de libras (R$ 122 milhões) do Charlotte FC.

O paraguaio está na mira do Botafogo e também de Palmeiras, Santos e São Paulo. No entanto, a negociação é considerada complicada, porque Almirón não tem o interesse de atuar no futebol brasileiro.

O paraguaio tem contrato com o Newcastle até junho de 2026. O valor oferecido pela equipe dos EUA é bem superior aos de 5 milhões de libras (R$ 38,6 milhões) que teria sido o exigido pelo clube inglês para abrir conversas.

Miguel Almirón tem ficado no banco de reservas e pouco atuado nesta temporada. Apesar disso, estaria priorizando seguir no futebol europeu. Formado nas categorias de base do Cerro Porteño, o atacante deixou seu país natal em 2015 para defender o Lanús. Depois de dois anos na Argentina, Almirón acertou com o Atlanta United. Em 2019, ele se transferiu para o Newcastle.