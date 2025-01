Courtois é goleiro do Real Madrid - Kirill Kudryavtsev/AFP

Publicado 02/01/2025 21:52

Ídolo do Real Madrid, o goleiro Thibaut Courtois foi mais um grande atleta do futebol europeu a criticar o calendário a partir da próxima temporada. O belga saiu em defesa da disputa do novo Mundial de Clubes da Fifa com ressalvas a outro formato e afirmou que o dinheiro recebido não é desculpa para tamanha quantidade de jogos no ano.

"Este Mundial de Clubes é algo que tem que acontecer, mas é difícil encontrar a forma correta de fazê-lo. Acho que os clubes querem ajudar, mas todos seguimos as regras e o calendário que nos é dado. Acho que ninguém ouve os jogadores. A FIFPRO (sindicado dos jogadores) está tentando proteger os atletas... mas acho que outros órgãos dirigentes não levam isso em consideração" disse, em entrevista à "CNN Sports" da Espanha.

A nova competição da entidade máxima do futebol será disputada entre junho e julho deste ano, época de férias ao fim da temporada europeia.

"Temos que acabar com a desculpa de 'se ganha muito dinheiro' . Você também pode ganhar dinheiro jogando menos 10 jogos. Sinto que o problema é que nós falta descanso", destacou Courtois.

Em relação a desgaste, o Real Madrid ligou o alerta nos últimos meses com o número de lesões no elenco. Os questionamentos do clube sobre o calendário cheio não é uma novidade, e Courtois revelou uma brincadeira com um companheiro de grupo.

"Acho que os jogadores de futebol não teriam problemas em jogar nove meses consecutivos com preparação adequada e gerenciamento de carga. Outro dia eu estava brincando com o Valverde e falei para ele: 'Suas próximas férias serão em 2027'. Isso parece loucura."