Cristiano Ronaldo é jogador do Al-NassrDivulgação / Al-Nassr

Publicado 08/01/2025 13:30

Arábia - Com o contrato perto do fim no Al-Nassr, da Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo, de 39 anos, teria imposto algumas condições para ampliar seu vínculo na equipe. Um desses pedido teria sido a contratação de Casemiro, volante do Manchester United e que fez parte do elenco da seleção brasileira nas últimas duas Copas do Mundo. As informações são do jornal espanhol "Marca".

O brasileiro, de 32 anos, está na lista de transferências do clube inglês. Ele foi contratado pelos Red Devils em 2022. Na ocasião, o Manchester United desembolsou algo em torno de 60 milhões de euros (R$ 312 milhões na cotação da época) para tirá-lo do Real Madrid.

Casimiro e Cristiano Ronaldo marcaram época no Real Madrid tendo atuando juntos por cinco temporadas. Juntos, eles conquistaram quatro títulos da Liga dos Campeões. Posteriormente, estiveram no mesmo elenco do Manchester United por uma temporada, mas sem o mesmo brilho.

O português, de 39 anos, está a seis meses de ficar livre no mercado, e já pode assinar um pré-contrato sem custos de transferências. O Al-Nassr trabalha para manter o seu camisa 7, mas vê condições impostas pelo craque para continuar na equipe saudita.