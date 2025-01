João Fonseca é o grande nome do tênis brasileiro no momento - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 08/01/2025 13:04

Rio - João Fonseca está próximo de disputar o primeiro Grand Slam da carreira. O jovem tenista brasileiro, de 18 anos, venceu Coleman Wong, de Hong Kong, nesta quarta-feira (8), por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3, pelo qualificatório do Aberto da Austrália.

Na próxima fase, João Fonseca enfrenta o argentino Thiago Tirante. Se vencer, garante vaga no Aberto da Austrália, que é um dos quatro Grand Slams do calendário do tênis — junto com Roland Garros, Wimbledon e o Aberto dos Estados Unidos.

O duelo decisivo será na madrugada desta quinta-feira (9), às 00h (de Brasília). João Fonseca está em uma sequência de 12 vitórias e dois títulos consecutivos. O jovem tenista brasileiro venceu o Next Gen ATP Finals e o Challenger de Camberra, e foi elogiado por lendas do tênis como o espanhol Rafael Nadal.