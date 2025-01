Éderson em treino da seleção brasileira nos Estados Unidos - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 08/01/2025 11:55

Rio - O Real Madrid promete reforçar o elenco no início do ano para a reta final da temporada 2024/25. O clube espanhol fez uma sondagem pelo volante brasileiro Ederson, da Atalanta, da Itália, de acordo com o jornal "AS".

O interesse em Ederson surgiu no ano passado e ganhou mais força após a boa atuação na derrota para o Real Madrid na Liga dos Campeões. O clube procurou a Atalanta para saber a situação do jogador para uma possível negociação.

Na última temporada, Ederson foi titular do time campeão da Liga Europa — a Atalanta venceu o Bayer Leverkusen por 3 a 0. O jogador brasileiro também chegou a ser convocado pelo técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira.

Na temporada 2024/25, Ederson soma 25 jogos, dois gols marcados e uma assistência. Ao todo, disputou 115 partidas, fez dez gols e contribuiu com três assistências pela Atalanta. Ele também já passou por Salernitana, da Itália, além do Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza no futebol brasileiro.