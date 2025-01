Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram

Publicado 15/01/2025 11:58

Rio - A musa do Olimpia, Leidy Cardozo, passou a virada de ano e os primeiros dias de janeiro em Jurerê, praia de Florianópolis. Em seu perfil oficial no Instagram, a beldade publicou algumas fotos de biquíni na região, fazendo a alegria dos seguidores.

Musa do Olimpia, um dos principais clubes do futebol do Paraguai, Leidy Cardozo faz bastante sucesso em seu país. A beldade tem mais de 210 mil seguidores no Instagram.