Publicado 15/01/2025 11:00

Rio - Lewis Hamilton se prepara para realizar um sonho em 2025. Novo reforço da Ferrari, o heptacampeão realizará testes no simulador e na pista a partir da próxima semana, no circuito de Fiorano. Segundo o site "Autoracer.it", o piloto britânico deve dirigir o modelo F1-75, utilizado na temporada de 2022.

A Ferrari reservou os dias 21, 22 e 23 para testes. A expectativa é que o heptacampeão entre na pista a partir do dia 22. Antes de pilotar o modelo F1-75, Hamilton fará testes no simulador na segunda-feira (20), dentro da fábrica da Ferrari.

Hamilton ainda não pode pilotar o carro da próxima temporada por causa do regulamento da Fórmula 1. Segundo a regra, os carros utilizados em testes para novos pilotos devem ser um dos três anos anteriores ao ano que precede o atual campeonato. Ou seja, os monopostos entre 2021 e 2023.

Além do teste em Fiorano, Hamilton também vai pilotar o F1-75 no circuito de Barcelona, na Espanha. O regulamento permite experiências em pistas que estão no calendário da temporada, desde que não sejam a menos de 60 dias da realização da prova.

A Ferrari vai lançar o carro de 2025 no dia 19 de fevereiro, em um evento próprio. A divulgação do modelo acontecerá um dia depois da cerimônia inédita planejada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para revelar os veículos das dez equipes, em Londres.