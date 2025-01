Vídeo: casal é repreendido por PM durante momento íntimo em praia no litoral de São Paulo - Reprodução

Vídeo: casal é repreendido por PM durante momento íntimo em praia no litoral de São PauloReprodução

Publicado 28/01/2025 18:44 | Atualizado 28/01/2025 18:45

Um casal foi flagrado em um momento íntimo na praia de Praia Grande, litoral de São Paulo, e foi repreendido por um policial militar. A mulher, vestindo biquíni, estava sentada de frente no colo do homem e fazia movimentos considerados sensuais, chamando a atenção de outros banhistas. Assista:

@revistaleiamais

Um casal namorava na Praia Grande, SP, quando policiais os abordaram, pedindo para respeitarem as normas de comportamento em público. pic.twitter.com/hnRthIJG7y — Joara Conceição Frei (@JoaraFrei) January 9, 2025

As imagens da cena, registradas por um frequentador, foram publicadas no TikTok na última semana e rapidamente viralizaram, acumulando quase 4 milhões de visualizações antes de serem removidas pela plataforma. Apesar da exclusão, o vídeo continua circulando em outras redes sociais e gerou ampla repercussão.O incidente ocorreu embaixo de um guarda-sol, na praia do bairro Guilhermina, onde o casal estava cercado por outros banhistas. A situação foi interrompida quando o policial militar se aproximou e ordenou que os dois parassem. Nas imagens, é possível ver a mulher acatando a ordem, deixando o colo do homem e se sentando em uma cadeira próxima.A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que não há registro oficial da ocorrência, e a Polícia Militar não respondeu aos pedidos de esclarecimento sobre o caso. O episódio gerou debate nas redes sociais, dividindo opiniões sobre a ação do policial e o comportamento do casal em um espaço público.De acordo com o artigo 233 do Código Penal Brasileiro, praticar ato obsceno em lugar público, aberto ou exposto ao público, é considerado crime de menor potencial ofensivo. A pena para esse tipo de infração pode variar de três meses a um ano de prisão, ou multa.