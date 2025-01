Fávaro tratou sobre a participação do agronegócio brasileiro na COP30, que ocorre em novembro em Belém - Valter Campanato / Agência Brasil

Publicado 28/01/2025 17:46

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, apresentou ao presidente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), embaixador André Aranha Corrêa do Lago, os projetos e iniciativas de agropecuária sustentável da pasta. O encontro ocorreu na sede do ministério.

Em nota, a pasta informou que Fávaro tratou sobre a participação do agronegócio brasileiro na COP30, que ocorre em novembro em Belém.

De acordo com o próprio ministro, o planejamento apresentado envolve pesquisa, ciência, inovação, ações em agricultura e sistemas, experiências imersivas e vitrine tecnológica.

"Estamos trabalhando com dedicação para o desenvolvimento de um espaço nosso na cidade da COP30, que vai reunir líderes mundiais, cientistas, empresas e organizações da sociedade civil em busca de soluções para a redução de emissões de gases de efeito estufa, proteção do ecossistemas e redução dos impactos das mudanças climáticas", disse Fávaro nas redes sociais. "Queremos mostrar ao mundo o potencial do agro brasileiro, que é referência em boas práticas e produtos de alta qualidade. Nosso objetivo é integrar a agropecuária brasileira de forma significativa ao evento", afirmou o ministro.

Entre as iniciativas apresentadas, Fávaro citou o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas (PNCPD), o Plano Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos e estratégias da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).