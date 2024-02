Botafogo e Vasco brigam por vaga no G-4 do Campeonato Carioca - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 16/02/2024 11:15

Rio - Os dirigentes de Botafogo Vasco foram convidados pela Ferj para uma reunião nesta sexta-feira (16), às 15h30, para que seja escolhida a arbitragem do clássico que acontece no domingo, às 16h, no Estádio Nilton Santos, pela nona rodada do Campeonato Carioca.

De acordo com o jornalista Renan Moura, o Vasco não deve enviar um representante para a reunião, após as fortes reclamações da arbitagem no clássico com o Fluminense.

O Cruz-Maltino desaprovou a atuação de Bruno Mota Correia e, inclusive, postou nota oficial em tom forte contra a organização do Campeonato Carioca . O clube chegou a solicitar a suspensão do juiz da competição.

Na tabela, Botafogo e Vasco brigam pelo mesmo objetivo: um lugar no G-4. No momento, o Alvinegro é o quarto colocado, com 14 pontos, e, o Cruz-Maltino, o quinto, com 13. Em terceiro está o Nova Iguaçu, que tem 15, atrás de Fluminense (18) e Flamengo (18).