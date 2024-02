Grupo ainda aguarda uma resposta da CBF sobre a solicitação enviada nos últimos dias - Divulgação / CBF

Rio - O gerente de futebol do Flamengo , Luís Carlos Azevedo, anunciou em entrevista coletiva na última quinta-feira (15), após a vitória sobre o Bangu na Arena Batistão , em Aracaju, que o Rubro-Negro e outros clubes da Série A se uniram para pedir a paralisação do Campeonato Brasileiro durante a Copa América à CBF.

"Este tema está sendo tratado diretamente pelo presidente (Rodolfo Landim), pelo vice-presidente (Rodrigo Dunshee) e por Bruno Spindel (diretor executivo de futebol). Existe, sim, uma conversa para que tenha uma atenção, para que os clubes tenham prejuízo a menos", afirmou Luís Carlos ao fim da coletiva.

Além do Flamengo, outros times apoiam a mudança do calendário: Athletico-PR, Atlético-MG, Botafogo , Bragantino, Fluminense , Palmeiras, São Paulo e Vasco . O grupo ainda aguarda uma resposta da entidade sobre o ofício enviado nos últimos dias.

A mudança no calendário seria inverter as quatro rodadas previstas durante a Copa América pelas oitavas e quartas de final da Copa do Brasil, de modo que nenhuma equipe fosse desfalcada durante o Campeonato Brasileiro. A liberação dos convocados para a Copa América é obrigatória, já que faz parte do calendário da Fifa.

Em caso de aprovação por parte da CBF, a mudança adiaria a final da Copa do Brasil. As oitavas e quartas de final seriam antecipadas para o período durante a competição continental, mas a decisão do torneio passaria para os dias 11 e 15 de dezembro, após o fim do Brasileiro.