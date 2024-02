Gabriel, volante do Internacional, está na mira do Vasco - Divulgação/Internacional

Publicado 22/02/2024 11:11

Rio - O Vasco tem o nome de mais um volante na mira para reforçar seu elenco. Agora, a bola da vez no Cruz-Maltino é Gabriel, de 31 anos, ex-Botafogo e que atualmente defende o Internacional. A informação foi dada inicialmente pelo canal "Vozes do Gigante".



Nas últimas horas, o Vasco intensificou as conversas com representantes do jogador para uma possível transferência. A tendência é que o Internacional não dificulte uma saída, já que anunciou na última quarta (21) a contratação do volante Fernando, o que deve tirar ainda mais espaço de Gabriel.



Gabriel rompeu os ligamentos do joelho direito em outubro de 2022 e, por isso, acabou perdendo boa parte da última temporada. Em 2023, foram apenas 17 jogos com a camisa do Inter.



Além de Gabriel, o Vasco também está de olho em outro jogador do Inter: Carlos de Pena. Porém, o Cruz-Maltino ganhou a concorrência do Corinthians e o interesse do time de São Januário esfriou.