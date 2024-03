Operação integrada apreende veículos com registro de furto em São Gonçalo - Divulgação / Detran.RJ

Operação integrada apreende veículos com registro de furto em São GonçaloDivulgação / Detran.RJ

Publicado 04/03/2024 17:44 | Atualizado 04/03/2024 19:26

Rio – Uma operação de força-tarefa do governo estadual para combater o desmonte ilegal de veículos foi realizada nesta segunda-feira (4) em dois ferros-velhos de São Gonçalo, na Região Metropolitana, confiscou 88 carros, além de carcaças e toneladas de peça. O proprietário de um dos locais foi preso em flagrante pois os agentes descobriram no local três veículos com registro de furto e dois motores roubados.



O objetivo da operação é coibir a comercialização de peças de carros roubados, evitar danos ao meio ambiente e verificar condições sanitárias devido à epidemia de dengue.



"O Detran orienta as empresas que queiram trabalhar nesse ramo para que busquem regularizar seu negócio. Todo material que for encontrado sem comprovação de propriedade e sem identificação, será destruído conforme determina a legislação ambiental", disse o presidente do Detran.RJ, Glaucio Paz.



Para aumentar a eficiência na fiscalização, agentes estão utilizando um aparelho de scanner, o Diagnóstico Inteligente Veicular (DIV), que ao ser conectado aos veículos, realiza a leitura completa dos seus componentes em menos de cinco minutos. O sistema faz um cruzamento com a base de dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) para verificar a procedência dos componentes.

O material furtado e o homem preso foram encaminhados para a Delegacia de Roubo e Furtos de Automóveis (DRFA). Participaram da força-tarefa policiais militares, civis, bombeiros e das secretarias de Meio Ambiente e Fazenda, coordenadas pelo Detran.RJ.