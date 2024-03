Chuvas que atingiram Petrópolis deixaram ruas alagadas e provocaram deslizamentos - Reprodução / Facebook

Publicado 26/03/2024 12:47 | Atualizado 26/03/2024 13:28

Rio - Diversas unidades de duas redes de supermercado iniciaram uma campanha de arrecadação para as vítimas das fortes chuvas que atingiram Petrópolis, na Região Serrana. Ao todo, 31 estabelecimentos da cidade do Rio estão servindo como pontos de recolhimento de água, alimentos não perecíveis, itens de higiene e limpeza.

Todas as doações serão destinadas para a Ação da Cidadania, organização social parceira do Instituto PA, idealizadora da campanha. Os donativos podem ser entregues em qualquer uma das lojas do Pão de Açúcar e do Extra até o dia 31 de março.

Desde a noite da última quinta-feira (21), o estado do Rio vem sofrendo com tempestades. Até o momento, nove pessoas morreram e quase 600 ficaram desabrigadas . Petrópolis foi a área mais impactada pelas chuvas, de acordo com a Defesa Civil estadual, quatro pessoas foram mortas em um desabamento. A cidade permanece com alto risco de deslizamentos , segundo o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden).

Confira os endereços para doações

Extra

Rua São Luiz Gonzaga 122, São Cristóvão

Largo Do Machado 19/23, Catete

Rua Riachuelo 208 E 220 Lj A, Fátima

Rua Aristides Lobo 234 e 236, Rio Comprido

Rua Conde de Bonfim 186, Tijuca

Rua Siqueira Campos 143, Copacabana

Rua Santana 157, Centro

Boulevard Vinte e Oito De Setembro 431, Vila Isabel

Estrada do Barro Vermelho 105, Rocha Miranda

Rua Leopoldina Rego 666, Penha

Rua João Vicente 1335, Bento Ribeiro

Avenida Meriti 2349, Vila da Penha

Rua das Rosas 52, Vila Valqueire

Estrada da Água Grande 713, Irajá

Avenida Braz De Pina 904, Penha Circular

Pão de Açúcar

Rua Dr. Satamini 164, Tijuca,

Rua Marquês de Abrantes 165, Flamengo

Rua Jardim Botânico 680, Jardim Botânico

Av. das Américas 2000, Barra da Tijuca

Av. das Américas 19019 Loja 108, Recreio dos Bandeirantes

Rua Barão de Itambi 50, Botafogo

Rua Ministro Viveiros de Castro 38, Copacabana

Av. Nossa Senhora de Copacabana 493, Copacabana

Rua Siqueira Campos 97, Copacabana

Rua Pompeu Loureiro 15, Copacabana

Av. Nossa Senhora de Copacabana 1162, Copacabana

Rua José Linhares 245, Leblon

Rua Voluntários da Pátria 311, Botafogo

Rua Barata Ribeiro 189 Lojas A e B, Copacabana

Av. Nossa Senhora de Copacabana 1017, Copacabana

Rua Voluntários da Pátria 213, Botafogo