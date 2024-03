Todos foram encaminhados para a Deat - Reprodução

Publicado 27/03/2024 07:50 | Atualizado 27/03/2024 11:33

Rio - Nove suspeitos foram presos, nesta terça-feira (26), por dopar e extorquir um turista eslovaco em Ipanema, na Zona Sul do Rio. Ao todo, eles roubaram R$ 1.500 da vítima através de transações com cartão de crédito.

O estrangeiro estava há três semanas no Brasil e há duas no Rio. Antes passou por Foz de Iguaçu e São Paulo. Ele estava com passagem de retorno marcado para esta quarta (27). Na segunda, ele estava em uma boate no Centro, conheceu um dos acusados e o convidou para ir para a sua casa, em Ipanema.

Na ocasião, eles beberam e o turista começou a se sentir tonto. Neste momento, ele viu que chegaram mais pessoas no apartamento e escondeu o cartão de crédito. O grupo passou a noite no local e na terça (26) encontraram o cartão. Depois, dois homens o levaram até uma galeria, na Rua Visconde de Pìrajá, para que o estrangeiro desbloqueasse o celular, para que pudessem realizar transferências bancárias.



No entanto, ao descerem do prédio, um dos porteiros achou estranho e notou que o estrangeiro não falava português. Ele então entrou em contato com um policial do Ipanema Presente, que conhece e o alertou.

O agente estava de plantão e foi até o local com sua equipe, onde encontraram os suspeitos identificados como Ian dos Anjos Silva e Alex da Silva Ferreira, acompanhados da vítima. Ao perguntar ao estrangeiro se estava tudo bem, ele ainda tonto, relatou que estava se sentindo ameaçado e que havia bloqueado a senha do seu telefone de propósito.

Com os suspeitos, os policiais encontraram duas maquininhas de saque bancário e, nas duas, tinha transações feitas em nome do eslovaco, somando o valor de R$1.500.

Em seguida, a vítima levou os policiais militares até o endereço em que está hospedada, onde foram encontrados os outros sete suspeitos.



Todos os nove foram encaminhados a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat). Enquanto a vítima foi encaminhada ao Hospital Miguel Couto e posteriormente ao IML. Ainda no apartamento, foi encontrado drogas, maquininhas de cartão de crédito e medicamentos utilizados em crimes de roubo na modalidade do golpe "boa noite cinderela".



Na delegacia, um dos suspeitos, identificado como Ernesto Neri Pereira confirmou ter realizado a transação na máquina com o cartão de crédito da vítima como pagamento para a compra de drogas e para o programa sexual. Ele disse ainda ser portador do vírus HIV e que teve relação sexual sem usar preservativo.



Todos os suspeitos devem responder por roubo e associação criminosa. Já Ernesto, além desses crimes também foi autuado por perigo de contágio de moléstia grave. E um outro suspeito, por tráfico de drogas.



Ao todo são seis homens e três travestis: Ian dos Anjos Silva, Alex da Silva Ferreira Júnior, Claudiano da Silva Oliveira, Márcio Júnior Dutra Carvalho, Thalia Pinho Gomes, Brenda Rodrigues Santino, Lucas Machado Rosa, Luna Prado Pimental e Ernesto Neri Pereira Bezerra.



Ao que parece, segundo os policiais do Ipanema Presente, eles devem fazer parte de uma quadrilha especializada em aplicar golpes em turistas. Os presos são da Zona Norte, Baixada e área Central do Rio. Um deles responde por homicídio.