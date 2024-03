Selma Pimenta David, a 'Pica-Pau', 58, estava foragida desde julho de 2023 - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 27/03/2024 11:22 | Atualizado 27/03/2024 11:25

Rio - A Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira (26), em Del Castilho, Zona Norte do Rio, uma mulher acusada de tráfico de drogas que estava foragida da justiça. Selma Pimenta David, de 58 anos, também conhecida como "Pica-Pau", possui três anotações pelo mesmo crime.

Selma chegou a ser presa em maio de 2022, no Complexo Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste, quando tentou entrar com uma embalagem de plástico contendo 124g de maconha. Com a ajuda de um Habeas Corpus, ela saiu da prisão, em janeiro de 2023.

Entretanto, em julho do mesmo ano, a 1ª Vara Criminal de Bangu expediu um mandado de prisão contra "Pica-Pau", pelo crime de tráfico de drogas.

Foragida, Selma foi detida na Avenida Pastor Martin Luther King em uma ação conjunta da Subsecretaria de Inteligência da Policia Militar do Rio (SSI) com a Unidade de Polícia Pacificadora do Jacarezinho (UPP) e da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), após informações passadas pelo Disque Denúncia.

Com o cumprimento do mandado de prisão, ela foi encaminhada a 25ª DP (Engenho Novo), onde ficará detida até ser levada para o sistema prisional.