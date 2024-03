Agentes chegaram no local após uma denúncia - Divulgação / Polícia Ambiental

Agentes chegaram no local após uma denúnciaDivulgação / Polícia Ambiental

Publicado 27/03/2024 11:26

Rio - Uma fábrica clandestina de linha chilena foi interditada, nesta terça-feira (26), no bairro Jardins, em Seropédica, na Baixada Fluminense. Agentes do Comando de Polícia Ambiental chegaram ao estabelecimento após uma denúncia pelo Linha Verde, programa do Disque Denúncia.



O denunciante informou que nos fundos de uma casa na Rua Aparecida Resende havia uma fábrica clandestina de linha e pipas. No local, os agentes encontraram uma máquina de enrolar linha, um motor e 125 kg de pó de vidro, além de nove rolos de linha pronta para uso.

Aos policiais, a proprietária do imóvel informou que o material era de seu companheiro, que não estava. Todo o material foi apreendido e encaminhado à 48ª DP (Seropédica), onde a ocorrência foi registrada.



Desde o início do ano, o programa Linha Verde recebeu 79 denúncias sobre fabricação, comercialização e utilização de cerol e linha chinela. O número é o dobro do mesmo período do ano passado, quando foram registrados 37 chamados.