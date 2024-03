Na operação, os policiais prenderam sete suspeitos com dois fuzis e quatro pistolas - Divulgação / PMERJ

Na operação, os policiais prenderam sete suspeitos com dois fuzis e quatro pistolasDivulgação / PMERJ

Publicado 27/03/2024 11:32

Rio - Agentes do 9° BPM (Rocha Miranda) prenderam, na manhã desta quarta-feira (27), sete suspeitos com dois fuzis e quatro pistolas na comunidade do Cajueiro, em Madureira, na Zona Norte. Segundo a Polícia Militar, os policiais ainda apreenderam dois adolescentes com uma arma durante a operação.

Na ação, de acordo com a PM, criminosos atiraram contra os policiais e houve confronto. Após a troca de tiros, os suspeitos foram presos e os adolescentes apreendidos. Com eles, os agentes encontraram, além dos fuzis e das pistolas, um rádio transmissor e grande quantidade de drogas.

Em nota, a polícia informou que a equipe do 9° BPM também realiza operações nas comunidades do Faz Quem Quer, Congonha e Primavera, todas na Zona Norte. Essas ações, segundo a corporação, têm como objetivo reprimir o crime organizado das regiões.

Os sete homens e os dois adolescentes, que não tiveram a identidade revelada, foram levados para a delegacia, onde ficarão à disposição da Justiça.