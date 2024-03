Chuvas que atingiram Petrópolis deixaram ruas alagadas e provocaram deslizamentos - Reprodução/Facebook

Publicado 24/03/2024 19:09

Rio - O Governo do Rio anunciou, neste domingo (24), que 594 pessoas ficaram desabrigadas e 173 desalojadas, vítimas das fortes chuvas que atingem o estado. Em vista disso, haverá um reforço das ações humanitárias nas áreas afetadas. Mais de 10 mil insumos foram enviados aos municípios atingidos, 140 vítimas foram resgatadas com vida pelos Bombeiros e máquinas do governo estão atuando na limpeza das vias.

As secretarias de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, e de Saúde enviaram um total de 10.032 insumos, entre kits de alimentação, material de higiene e colchões às cidades afetadas pelas chuvas. O governador Cláudio Castro também obteve da União, garantia de ajuda do Exército, se necessário.

Neste domingo (24), máquinas do estado também seguem auxiliando os municípios no trabalho de limpeza e escoamento de água. Equipamentos da Secretaria do Ambiente e INEA estão sendo usados em Petrópolis, Teresópolis, Nilópolis, Guapimirim, Bom Jesus de Itabapoana, Itaperuna, Campos dos Goytacazes, Belford Roxo e Duque de Caxias. Ao todo, 527 máquinas da pasta foram disponibilizadas para todo estado.

Em Petrópolis e Teresópolis, na Região Serrana do Rio, área mais impactada pelas chuvas, equipamentos estão à disposição, entre retroescavadeiras, caminhões basculantes e um caminhão tanque.

Equipes do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) também trabalham para liberar a rodovia RJ-230, que foi interditada, na altura de Bom Jesus de Itabapoana. Houve quedas de barreira e há trechos alagados.