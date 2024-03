Ronnie Lessa está preso desde março de 2019 por ser o responsável pelos tiros que mataram Marielle Franco e Anderson Gomes - Arquivo / Agência O Dia

Ronnie Lessa está preso desde março de 2019 por ser o responsável pelos tiros que mataram Marielle Franco e Anderson GomesArquivo / Agência O Dia

Publicado 24/03/2024 17:06 | Atualizado 24/03/2024 18:17

Rio - O relatório da Polícia Federal, que teve o sigilo quebrado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal neste domingo (24), aponta que o deputado federal Chiquinho Brazão e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) Domingos Brazão ofereceram o comando de um grupo miliciano com lotes na Praça Seca, Zona Oeste do Rio, a Ronnie Lessa e Edmilson Alves, o Macalé, para matar a vereadora Marielle Franco. O local é próximo à Estrada Comandante Luís Souto.

Durante as investigações, a PF avaliou provas e os depoimentos de delação dos ex-policiais Ronnie Lessa e Elcio Queiroz para finalizar o detalhamento dos primeiros passos do planejamento do assassinato. Conforme o relatório, as tratativas ocorreram de forma clandestina e em breves encontros em locais desertos.



A primeira reunião ocorreu em 2017, quando, segundo a PF, os irmãos Brazão contrataram Macalé, que atuava na Zona Oeste do Rio e era próximo aos mandantes. Em seguida, o ex-PM convidou Ronnie Lessa para participar da empreitada criminosa, e as armas e os veículos usados no crime foram providenciados.



"Diante do teor da proposta, Macalé convidou Ronnie Lessa, notório sicário carioca, para a empreitada criminosa que, seduzido pela possibilidade de se tornar um miliciano detentor de uma extensa margem territorial, aceitou o convite e ambos foram à primeira reunião com os irmãos", detalhou a investigação.



"Ronnie Lessa narrou que receberia, juntamente com Macalé, uma grande extensão de terras que os Irmãos Brazão estavam planejando invadir para promover o parcelamento do solo para posterior revenda dos lotes. Ressaltou que, pelas dimensões das terras, se tratava de uma empreitada milionária. Contudo, asseverou que o maior atrativo da iniciativa residia na exploração dos serviços típicos de milícia decorrentes da ocupação dos loteamentos, como exploração de "gatonet", gás, transporte alternativo, dentre outros, pelos quais o colaborador e seu comparsa seriam os responsáveis", anotou a PF ao pedir a abertura da Operação Murder Inc.



Ainda de acordo com o delator, a implementação da infraestrutura e urbanização da área seria Major Ronald, empreiteiro de construções irregulares em áreas de milícia, notadamente Rio das Pedras.



Segundo a PF, Lessa queria 'uma área para chamar de sua e explorá-la economicamente sem ter que abaixar a cabeça para outras lideranças. Apesar de atuar em atividades de milícia há pelo menos dez anos, o delator 'não tinha um reduto onde pudesse dar as cartas'.



"A promessa de recompensa materializada pelos Irmãos Brazão era a oportunidade que ele precisava para colocar isso em prática. Ademais, essa sanha para ser alçado ao patamar do Capitão Adriano se alastrou para a tentativa de tentar se consolidar no cenário da contravenção carioca, oportunidade na qual se reaproximou de Rogério de Andrade, notório contraventor da Zona Oeste do Rio", finaliza a corporação.