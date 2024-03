Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do RJ, foi preso neste domingo (24) - Reprodução

Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do RJ, foi preso neste domingo (24)Reprodução

Publicado 24/03/2024 18:19

Rio - O delegado Rivaldo Barbosa, que foi preso neste domingo (24) por suposto envolvimento no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes , não teria apenas agido para dificultar as investigações enquanto era chefe da Polícia Civil do Rio, como também é suspeito de "planejar meticulosamente" a execução a mando da família Brazão - Domingos, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e Chiquinho, deputado federal pelo Rio de Janeiro, foram presos apontados como mandantes do homicídio.A informação consta no parecer da Polícia Federal - concluído mediante delação premiada de Ronnie Lessa - que embasou o mandado de prisão expedido contra os três neste domingo. O documento foi assinado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF). Moraes tirou o sigilo da decisão após as prisões dos criminosos."Assim, se verifica claramente que o crime foi idealizado pelos dois irmãos e meticulosamente planejado por RIVALDO. E aqui se justifica a qualificação de RIVALDO como autor do delito, uma vez que, apesar de não ter o idealizado, ele foi o responsável por ter o controle do domínio final do fato, ao ter total ingerência sobre as mazelas inerentes à marcha da execução, sobretudo, com a imposição de condições e exigências", diz o documento.No planejamento, o delegado proibiu que o atentado fosse realizado no trajeto de chegada ou saída da Câmara dos Vereadores do Rio. Segundo a PF, Rivaldo queria evitar possíveis pressões à Polícia Civil caso o crime tivesse conotação política."Em relação a Rivaldo Barbosa, Ronnie Lessa declarou que aceitou a empreitada homicida, pois os irmãos Brazão expressamente afirmaram que o então chefe da Divisão de Homicídios da PCERJ teria contribuído para preparação do crime, colaborando ativamente na construção do plano de execução e assegurando que não haveria atuação repressiva por parte da Polícia Civil. Ronnie pontuou que Rivaldo exigiu que o M.F. da S. não fosse executada em trajeto de deslocamento de ou para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pois tal fato destacaria a conotação política do homicídio, levando pressão às forças policiais para uma resposta eficiente", acrescenta a Polícia Federal.