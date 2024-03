Morador da região resgatou o cão e iniciou uma mobilização para custear o tratamento veterinário. - Reprodução @thiigouveia

Publicado 24/03/2024 17:23

Rio - O cachorro abandonado em uma caçamba de lixo , em Todos os Santos, Zona Norte do Rio, com diversos ferimentos, morreu neste domingo (24). Resgatado por Thiago Gouveia, morador da região, o cão foi batizado de Coragem e estava sendo cuidado em uma clínica veterinária no Engenho de Dentro.

Nas redes sociais, Thiago comunicou o falecimento e informou que o cãozinho não resistiu a um sangramento gástrico. Ele também contou que exames no animal apontaram um linfoma maligno com metástase no baço, rim e um tumor no plano nasal, além de leishmaniose.