Ramal de Saracuruna sofreu alterações - Divulgação

Publicado 26/03/2024 10:36 | Atualizado 26/03/2024 11:19

Rio - Os trens da SuperVia começaram a operar com uma nova grade de horários e intervalos dos ramais a partir da manhã desta terça-feira (26). Segundo a concessionária, a ação visa atender mais clientes nos horários de maior necessidade. Apesar disso, nem todos os passageiros se mostraram satisfeitos, mas relataram expectativa de melhora.

Nas redes sociais, os usuários repercutiram a mudança. "Essa semana começou bem. Só fazer a parte de vocês que vai fluir", disse um. "No ramal Gramacho essa previsão de intervalos menores (15 min) hoje não funcionou. Espero que funcione amanhã!", comentou outro.

"Simplesmente, sem sentido! Belford Roxo para Central, passando 6h16 e depois 7h02 e mais outros dois horários na casa das 7h", disse mais um comentário.

Aos passageiros, a SuperVia informou que as viagens são programadas considerando estudos da operação de cada ramal, equilibrando assim a demanda de clientes com a oferta de viagens. "Estamos sempre monitorando as operações nos trens e nas estações, visando a realização de possíveis ajustes", disse.

Sobre possíveis atrasos, a concessionária explicou também que o planejamento é realizado considerando condições normais de circulação e que só será possível cumprir essa nova grade caso não haja intercorrências na operação, como os furtos de cabos e vandalismos de equipamentos de infraestrutura, ações que, infelizmente, têm afetado diariamente a circulação e a qualidade do serviço oferecido aos passageiros.

Confira as principais alterações:



Ramal Saracuruna



Serão mais 13 viagens diretas no ramal Saracuruna, totalizando 14, sem necessidade de realizar a troca de composição em Gramacho;

No pico matutino, somando a viagem que já existia, terão 4 viagens diretas de Saracuruna para Central do Brasil com previsão de partida para às 4h10, 4h40, 5h10 e 5h40, no sentido contrário as duas primeiras viagens também serão diretas (Central do Brasil-Saracuruna);



No pico vespertino, partindo da Central do Brasil para Saracuruna estão previstas para às 16h46, 17h16, 17h46 e 18h16, também tendo mais 4 viagens diretas no sentido contrário (Saracuruna-Central do Brasil).



Além disso, nos horários de pico (entre 4h e 8h da manhã e das 16h às 20h), no trecho entre Central do Brasil e Gramacho o intervalo será reduzido de 20 para 15 minutos e entre 10h e 15h, o intervalo será reduzido de 27 para 20 minutos.



Extensões Guapimirim e Vila Inhomirim



Para que os clientes consigam realizar a transferência em Saracuruna sem a necessidade de aguardar a composição sentido Central do Brasil, a primeira partida de Guapimirim para Saracuruna foi ajustada e será realizada às 3h55, e a de Vila Inhomirim para Saracuruna às 4h45.



Ramal Santa Cruz



Terá o acréscimo de mais 2 viagens expressas, totalizando 10, no pico matutino, dessa forma, os trens expressos partirão da estação Santa Cruz com destino à Central do Brasil entre 3h51 e 6h51.

Já as viagens expressas da Central do Brasil para Santa Cruz tiveram ajustes e vão ocorrer das 16h45 às 18h45.



As viagens paradoras de Campo Grande para Central do Brasil também tiveram ajustes e serão realizadas entre 5h24 e 7h24.



Vale lembrar que, entre Santa Cruz e Deodoro, o trem expresso para em todas as estações. No trecho entre Deodoro e Central do Brasil, o trem para somente nas estações Madureira, Olímpica de Engenho de Dentro, Maracanã, São Cristóvão e Central do Brasil.



Ramal Deodoro



Também teremos o acréscimo de mais uma viagem paradora no pico matutino, dessa forma, os trens paradores partindo da estação Deodoro para Central do Brasil estão previstos para às 5h05 e 7h24, e no pico vespertino, as partidas da Central do Brasil para Deodoro tiveram ajustes e serão realizadas entre 17h30 e 18h30.



Ramal Japeri



Já no ramal Japeri, do início da operação até às 9h, os trens partindo da Central do Brasil para Japeri circularão como paradores. No sentido contrário (Japeri para Central do Brasil), os trens também circularão como paradores das 14h12 até o fim da operação.



As viagens expressas de Nova Iguaçu para Central do Brasil permanecem programadas entre 5h23 e 7h23. No sentido contrário, estão previstas para às 16h38 e 18h48.



Ramal Belford Roxo



As viagens expressas tiveram ajustes e serão realizadas às 6h13, no pico matutino, partindo de Belford Roxo para Central do Brasil, e 17h36, no pico vespertino, partindo da Central do Brasil para Belford Roxo.

Lembramos que, ambas as viagens realizam parada apenas nas estações Coelho da Rocha, Agostinho Porto, Pavuna/São João de Meriti, Mercadão de Madureira, Pilares, Triagem, Maracanã e São Cristóvão;



As viagens ao longo do dia terão ajuste nos horários. Para consultá-los, acesse o Planeje sua Viagem. Em caso de dúvidas, as equipes da SuperVia estão disponíveis através do X, 0800 726 9494 e Facebook.