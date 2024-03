Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) - Cleber Mendes/Agência O Dia

Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG)Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 27/03/2024 19:45

Rio - Um homem foi encontrado morto, nesta quarta-feira (27), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A morte é investigada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG).

Segundo a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram até a Avenida Paiva, no bairro Neves, e localizaram um homem, ainda não identificado, já em óbito. A área foi isolada para perícia da DHNSG. De acordo com testemunhas que passaram pelo local, um trecho da via ficou sujo com sangue da vítima.

Bombeiros do quartel do Colubandê estiveram no local, por volta das 5h20, para remoção do cadáver. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo. Ainda não há informações sobre a causa da morte.