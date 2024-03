Caso é investigado pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 27/03/2024 18:34 | Atualizado 27/03/2024 19:05

Rio - A Polícia Civil abriu uma investigação, nesta quarta-feira (27), para apurar um caso de intolerância religiosa cometido contra um terreiro de Umbanda em Sepetiba, na Zona Oeste. O Templo Espírita Ogum Beira Mar foi invadido e vandalizado, tendo algumas de suas esculturas quebradas.

Na sexta-feira passada (22), uma devota encontrou o templo revirado com imagens de santos derrubadas e outras estátuas jogadas pelo salão. Um trabalho que pedia pela saúde dos fiéis também foi remexido e desfeito.

O local já tinha sido invadido um mês antes e criminosos roubaram a bomba d'água do terreiro, fazendo com que as sessões fossem canceladas por falta de água.

O caso mais recente foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, na Lapa, região central do Rio.