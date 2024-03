Conselheiro do TCE-RJ, Domingos Brazão é um dos suspeitos de mandar matar Marielle Franco - Maíra Coelho / arquivo O Dia

Publicado 27/03/2024 16:52 | Atualizado 27/03/2024 17:28

Rio - O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) determinou, nesta terça-feira (26), que Christiano Lacerda Ghuerren será o conselheiro substituto no lugar de Domingos Brazão, preso pelo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. O ato foi publicado na edição desta quarta-feira do Diário Oficial.

"Considerando que o conselheiro Domingos Inácio Brazão se encontra, desde 25 de março, ausente de suas atividades por período indeterminado; [...], fica convocado o conselheiro-substituto Christiano Lacerda Ghuerren para atuar em substituição ao conselheiro titular", informou o TCE-RJ.

Formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-Rio), Ghuerren é bacharel em Engenharia Mecânica e tomou posse como conselheiro substituto em março de 2018. Antes disso, atuou no Tribunal de Contas do Município do Rio (TCM-RJ) por 15 anos.

Na segunda-feira, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) começou a analisar o pedido de impeachment de Brazão feito por deputados estaduais do Psol. A ação deve ser deliberada a um ministro relator na próxima semana.

Domingos Brazão e seu irmão Chiquinho, além do ex-chefe da Polícia Civil Rivaldo Barbosa, foram presos pela Polícia Federal, no último domingo (24), por envolvimento nas mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes. Os irmãos são apontados como os mandantes do crime, enquanto o delegado teria atuado para obstruir a investigação.

Em 2017, Domingos foi afastado de suas funções como conselheiro do TCE ao ser alvo da Operação O Quinto do Ouro, que investigava um suposto esquema de propinas delatado pelo conselheiro aposentado Jonas Lopes. Após deixar a prisão, em 2021, ele seguiu afastado do cargo até 2023, quando o processo de nulidade da indicação do ex-deputado estadual foi extinto pelo TJRJ porque a Associação Nacional dos Auditores dos Tribunais de Contas do Brasil passou cerca de dois anos sem se manifestar ao Juízo.