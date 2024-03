A medida foi aprovada em segunda discussão na Alerj - Octacílio Barbosa / Divulgação

Publicado 27/03/2024 16:41

Rio- A Alerj aprovou, nesta quarta-feira (27), o projeto de lei que autoriza a criação da Delegacia Especializada de Investigação de Mortes de Agentes de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro. O texto, agora, segue para o Governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancionar ou vetar.

O PL foi aprovado em segunda discussão e a criação se deve ao Poder Executivo a criar, na estrutura da Secretaria de Estado de Polícia Civil ou algum órgão que possa suceder.



Segundo a proposta, caberá à Delegacia registrar, investigar, abrir inquérito e adotar procedimentos policiais necessários para a defesa dos agentes contra qualquer tipo de conduta que os coloquem em situação de risco, objetivando sua efetiva proteção.



"É impressionante o número de agentes de segurança pública que têm sido vítimas de mortes violentas, principalmente, fora do horário de trabalho. Não é justo que vivam em permanente estado de alerta, prejudicando o tempo que poderiam passar com a família ou em outras atividades. Nenhum agente deveria ser morto por cumprir sua função, muito menos com a frequência que tem acontecido no Rio de Janeiro, cuja taxa é considerada elevada até para os critérios internacionais", ressaltou o deputado Rosenverg Reis (MDB), autor do PL.

Dados da Polícia Militar do Estado do Rio (PMERJ) indicam que, somente em 2018, foram 92 mortes de agentes, sendo que, de 2013 a 2017, esse número totalizou 493, uma média próxima de 100 assassinatos por ano. Entre os principais motivos, está o reconhecimento do agente fora do horário de serviço.



Segundo mapeamento feito pelo Instituto Fogo Cruzado, de janeiro a agosto de 2023, 100 agentes de segurança pública foram baleados na região metropolitana do Rio de Janeiro. Desse total, 44 morreram e 56 ficaram feridos. Em média, é como se um agente fosse baleado a cada dois dias na cidade. Em 2022, o número foi alcançado no dia 7 de setembro. Segundo o Instituto, os policiais militares - responsáveis pelo policiamento ostensivo e repressivo - foram os mais atingidos, representando 77% dos agentes baleados no período.