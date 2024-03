Gustavo foi preso pela Operação Integrada Baixada Segura - Divulgação/Polícia Civil

Gustavo foi preso pela Operação Integrada Baixada SeguraDivulgação/Polícia Civil

Publicado 27/03/2024 17:17 | Atualizado 27/03/2024 17:53

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) manteve, durante audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (27), a prisão de Gustavo Abrahão Gomes Ambrósio, que foi detido por suspeita de atirar contra o rosto de um jovem que se envolveu em uma briga com seu filho , em Magé, na Baixada Fluminense.

O juiz Alexandre Quaresma Ravache destacou que o mandado de prisão temporária contra o suspeito está dentro do prazo de validade e que não houve mudanças na decisão que gerou a sua expedição, deixando a detenção de Gustavo dentro da lei.

O homem foi preso na segunda-feira (25). Segundo a Polícia Civil, ele foi até uma casa de shows no Centro da cidade após ter sido informado que o seu filho se envolveu em uma briga. Gustavo chegou armado no local, identificou a pessoa que estava envolvida na confusão com seu filho e atirou na direção do rosto da vítima, que movimentou a cabeça no momento e ficou ferida apenas de raspão na orelha.

De acordo com a Civil, uma testemunha da briga foi coagida por Gustavo depois dela prestar depoimento na 65ª DP (Magé). O homem deve responder pelos crimes de tentativa de homicídio e coação. A arma usada foi apreendida.

Durante investigação, os agentes apuraram que o homem já usou uma arma para agredir outra pessoa que também se envolveu em uma outra briga com seu filho. O delegado Roberto Ramos justificou o pedido de prisão de Gustavo pelo fato dele possuir conhecimento e relacionamento na cidade de Magé, o que lhe daria a possibilidade de fuga.