Agentes apreenderam celulares e chips usados para enganar aposentados e pensionistas - Divulgação

Agentes apreenderam celulares e chips usados para enganar aposentados e pensionistasDivulgação

Publicado 27/03/2024 16:23 | Atualizado 27/03/2024 16:30

Rio - Sete pessoas foram presas em flagrante, na terça-feira (26), por integrar um grupo especializado em aplicar golpes em aposentados e pensionistas. O grupo foi encontrado em um escritório em Bonsucesso, na Zona Norte. Como recompensa por atingir a meta, o responsável ganharia uma cesta repleta de chocolates.

A ação foi realizada por agentes da 21ª DP (Bonsucesso) e da 38ª DP (Brás de Pina). A investigação apontou que a quadrilha utilizava uma espécie de call center para conseguir informações das vítimas e, em seguida, pegar empréstimos nos nomes delas, deixando as mesmas com dívidas.

Ao chegarem ao prédio, as equipes encontraram o escritório em pleno funcionamento, com seis atendentes e uma faxineira. Do lado de fora, os policiais perceberam que um homem tentava fugir da ação. Ele foi detido e os agentes verificaram que ele se tratava do proprietário e responsável pelo local.

Já na 21ª DP (Bonsucesso), parte do grupo confessou o crime e admitiu que ligava para as vítimas, preferencialmente idosas, e oferecia cartões de crédito. No entanto, tudo era uma simulação para que os alvos acessassem os links enviados pela quadrilha e fornecessem seus dados biométricos para que pudessem ser contratados empréstimos fraudulentos em seus nomes. Os integrantes da quadrilha também ligavam para segurados do INSS para aplicar o golpe.

No call center, os policiais apreenderam computadores, HDs, telefones celulares, cadernos de anotações e, inclusive, uma cesta recheada com chocolates e outros itens que serviria como prêmio para quem batesse as metas.



Os sete suspeitos foram autuados pelo crime de associação criminosa.