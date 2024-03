Caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Arquivo / Agência O Dia

Caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)Arquivo / Agência O Dia

Publicado 27/03/2024 14:46 | Atualizado 27/03/2024 15:43

Rio - Um homem foi morto a tiros, na manhã desta quarta-feira (27), em um motel de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados para verificar um homicídio cometido dentro de um estabelecimento comercial às margens da Avenida Brasil. De acordo com o comando da unidade, a equipe encontrou o corpo de um homem, não identificado, com marcas de disparos de arma de fogo.

A área foi isolada e o local preservado para perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Procurada, a Polícia Civil informou que abriu uma investigação para apurar a autoria e a dinâmica do crime.

Caso semelhante

Na madrugada desta segunda-feira (25), Fabrício da Guia Mendes da Silva, conhecido como Mendes, morreu depois de ser baleado durante um confronto com policiais civis em um motel de Sepetiba , também na Zona Oeste, na noite do dia anterior. Ele era apontado como o líder da milícia da comunidade Reta da Base, em Santa Cruz, e considerado homem de confiança do miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho.

Segundo a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco/IE) conseguiram a localização do miliciano e foram até o motel. No local, houve uma troca de tiros e Mendes foi baleado. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Pedro II, em Santa Cruz, mas não resistiu.

O criminoso estava foragido desde o ano de 2020 e existiam dois mandados de prisão preventiva contra ele por constituição de milícia, associação criminosa, receptação e roubo. Na ação de domingo (24), um fuzil, uma pistola, coletes balísticos, aparelhos celulares, fardas militares e um veículo roubado e adulterado foram apreendidos.

Ainda durante a troca de tiros, um policial civil foi ferido no braço por estilhaços, e outro foi atingido por disparos nos braços e no peito, sendo salvo pelo colete.