Armas, carregadores e munições apreendidos foram encaminhados à 4ª DP (Praça da República)Divulgação / PMERJ

Publicado 27/03/2024 13:49 | Atualizado 27/03/2024 14:22

Rio - Uma mulher foi presa em flagrante, na manhã desta quarta-feira (27), transportando quatro armas - sendo dois fuzis - munições e carregadores na Rodoviária do Rio, Região Central da cidade. Segundo a Polícia Militar (PM), a criminosa saiu de Curitiba, no Paraná, e desembarcou no Rio, de onde seguiria com os materiais para Vitória, no Espírito Santo.

Ainda de acordo com a PM, agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) realizavam patrulhamento na plataforma de desembarque do terminal quando a mulher, que carregava uma mala muito pesada, demonstrou nervosismo com a presença dos policiais.

Durante a abordagem, foi solicitada a abertura da bagagem. Dentro dela, foram encontrados dois fuzis calibre 556, uma pistola calibre 45, um revólver calibre 38, cinco carregadores e cerca de 200 munições. A criminosa revelou aos policiais que iria receber R$ 6 mil pelo serviço.

A acusada, que não teve a identidade revelada, e as armas apreendidas foram encaminhadas à 4ª DP (Praça da República), onde o caso foi registrado.

Recente episódio de terror na Rodoviária

Há duas semanas, Paulo Sérgio Lima, de 29 anos, sequestrou um ônibus e fez 16 passageiros reféns na plataforma central da Rodoviária do Rio. Na ocasião, duas pessoas foram baleadas.

Em depoimento, Paulo alegou que estava estava em fuga para Juiz de Fora, Minas Gerais, após desavenças com uma facção a qual pertencia, que comanda o tráfico na Rocinha. Além disso, ele também teria confundido Bruno Lima da Costa Soares , de 36 anos, com um policial à paisana.