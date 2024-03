Materiais foram recuperados por policiais da UPP Providência - Divulgação/PMERJ

Publicado 27/03/2024 18:14 | Atualizado 27/03/2024 19:09

Rio - Dois homens foram presos em flagrante por policiais militares após um assalto a ônibus no Centro da cidade, nesta quarta-feira (27). Os agentes recuperaram 14 celulares e apreenderam um revólver e uma réplica de pistola.

O ônibus fazia a linha Gávea x Niterói, e a prisão aconteceu no Largo do Santo Cristo. Os presos são do morro do São Carlos, também no Centro. O caso foi registrado na 5ªDP (Centro).