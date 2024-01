Viviane Araújo se derrete pelo filho, Joaquim, em seu Instagram - Reprodução/Instagram

Publicado 12/01/2024 21:09

Rio - A atriz Viviane Araújo, de 48 anos, usou suas redes para expressar seu amor pelo herdeiro, Joaquim. Nesta sexta-feira (12), a artista compartilhou uma foto do pequeno e se declarou para o seu único filho com o marido, Guilherme Militão.

fotogaleria

"Filho, quando olho para você, tudo o que vejo é amor, paz e a realização de um sonho. Cada dia que passa eu te amo mais e mais! É um amor que transborda dentro do meu coração! É um amor incondicional! Que Deus abençoe você sempre Nosso filho é lindo, né, papai? @gmmilitao", escreveu a dançarina na legenda da publicação. Nos post, a musa do Carnaval incluiu um clique onde o menino aparece usando uma camiseta listrada e uma bermuda azul-escura, deitado no chão enquanto brinca com um carrinho vermelho. Joaquim completou seu primeiro ano de vida no último mês de setembro e é fruto do relacionamento de 2 anos da artista com o empresário.Internautas correram para os comentários para elogiar a fofura do primogênito da modelo: "E todas nós realizamos esse sonho junto com você, Vivi! Ele é lindo, lindo, lindo demaiss", afirmou uma seguidora. "Neném mais fofo e gostoso do mundo! Nosso príncipe Joaquim!", exclamou outra. "Ele veio tão amado desde a gestação, tão querido desde o nascimento, que dá pra ver em toda foto que a @araujoviviane coloca na mídia. Joaquim, você realmente é um amorzinho e nós te amamos muito", contou uma terceira. "Esses olhinhos de jabuticaba, eu não me aguento! Como ele está grande e lindo", admirou mais uma.