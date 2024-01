Lexa e Ricardo Vianna - Eduardo Martins / Agnews

Lexa e Ricardo ViannaEduardo Martins / Agnews

Publicado 13/01/2024 10:52

Rio - Em clima de pré-carnaval, Lexa comandou o ensaio de seu bloco na Audio, em São Paulo, na noite desta sexta-feira. Antes de subir ao palco, a cantora trocou beijos com o namorado, o ator Ricardo Vianna, nos bastidores e posou para algumas fotos ao lado do amado.

fotogaleria

Para a apresentação, a artista apostou em um look com o tema fogo e esbanjou boa forma. "O fogo é energia e vida! Bora viver muito hoje!", escreveu ela no Instagram.

No show, Lexa empolgou o público ao som de seus maiores sucessos. O ensaio ainda contou com as participações de MC Daniel e Tiago Abravanel. Os ex-BBBs Sarah Andrade, Matheus e Tina Calamba prestigiaram a apresentação da plateia.