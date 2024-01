Brunna Gonçalves - Reprodução / Instagram

Brunna Gonçalves Reprodução / Instagram

Publicado 13/01/2024 11:16

Rio - Brunna Gonçalves, de 32 anos, revelou aos seus seguidores na sexta-feira (12), através do Stories do Instagram, o valor do IPVA do seu carro de luxo que ela terá que pagar esse ano.