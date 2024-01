Hailey Bieber canta 'Boi da Cara Preta' em português e surpreende fãs - Reprodução / Instagram

Rio - Hailey Bieber, de 27 anos, surpreendeu os internautas com um vídeo nas redes sociais cantando "Boi da Cara Preta", em português, para a sobrinha que estava em seu colo. A modelo revelou que sua avó cantava a música de ninar para ela. A família por parte de mãe da empresária é brasileira.

"Vovó costumava cantar isso para mim quando eu era um bebê", disse.Casada com Justin Bieber, Hailey nasceu em Tucson, no Arizona, Estados Unidos, e é filha da designer brasileira Kennya Deodato com o ator norte-americano Stephen Baldwin. Por isso, a modelo sempre mostra a cultura brasileira quando está com a família.