Suzanna Freitas impressiona internautas ao recriar visual da mãe, Kelly Key Reprodução / Instagram

Publicado 21/01/2024 12:26 | Atualizado 21/01/2024 14:01

Rio - Suzanna Freitas, de 23 anos, filha da cantora Kelly Key, de 40, recriou no sábado (20), um look icônico da mãe. Nas redes sociais, a semelhança entre elas impressionou seus seguidores. A jovem é fruto do relacionamento que Key teve com o cantor Latino.