Bruna Marquezine marca presença em show de Xuxa no Rio - Webert Belicio / Agnews

Bruna Marquezine marca presença em show de Xuxa no RioWebert Belicio / Agnews

Publicado 21/01/2024 12:29 | Atualizado 21/01/2024 12:42

Rio - Bruna Marquezine curtiu o show de Xuxa Meneghel no festival Universo Spanta, na Marina da Glória, localizada na Zona Sul do Rio, na noite deste sábado (20). Para a ocasião, a atriz usou uma blusa personalizada com uma frase dita pela apresentadora de 60 anos, durante uma entrevista em junho de 1992. "No Brasil, não há homem para mim".

fotogaleria

Além da estrela de "Besouro Azul", Sasha, João Figueiredo e Junno Andrade também marcaram presença na apresentação da loira e usaram camisas personalizadas em homenagem à Rainha dos Baixinhos. A estudante de moda e o marido usaram modelos com fotos de Xuxa. Já o de Junno tinha a estampa do famoso bordão da apresentadora: "Beijinho, beijinho, tchau, tchau".