jorge aragão - divulgação

Publicado 22/01/2024 12:20 | Atualizado 22/01/2024 12:38

Rio - Jorge Aragão, de 74 anos, lamentou o furto de seus equipamentos musicais durante uma viagem de avião, realizada no último sábado. O cantor havia despachado o material de trabalho no Aeroporto de Florianópolis, onde embarcou para Belo Horizonte, a fim de se apresentar no Bloco do Silva. Chegando à capital mineira, o artista percebeu que sua bagagem havia sido violada.

"Não dá para negar o quanto eu fico triste com toda essa situação... Saber que as pessoas, por maldade, sabendo que aquilo ali são equipamentos de músicos, que batalham tanto para tentar levar a alegria para as pessoas", desabafou o artista.

Antes do furto, Jorge afirmou que já havia enfrentado problemas com a Gol, companhia aérea responsável pelo voo. Ele e a equipe embarcariam direto para Belo Horizonte, mas, de última hora, o voo havia sido cancelado. A empresa, então, buscou dividir os artistas em três grupos e realocá-los em voos seguintes.



"A técnica despachou os equipamentos no aeroporto de Florianópolis e embarcaram em um voo com conexão no Rio. Chegando em Belo Horizonte, se deram conta dos lacres dos equipamentos violados", explicou.



Ainda de acordo com o cantor, seu produtor técnico acionou imediatamente a companhia área, que fez a conferência dos equipamentos e registrou a violação.



"Após a conferência o responsável da gol informou que não era necessário fazer o B.O, pois eles mesmos se responsabilizariam. Após 2h aguardando um posicionamento da companhia, a equipe técnica seguiu para o local do evento, em Belo Horizonte, onde foram prejudicados com o atraso de horário de passagem de som, e a equipe teve de se apresentar sem ir ao hotel para tomar banho e se alimentar", completou.



Jorge Aragão revelou que para conseguir dar sequência na apresentação, teve que pedir ao evento para disponibilizar equipamento de outros artistas. Que gentilmente cederam.

Após o transtorno vivido, o cantor manifestou o desejo de entrar com um processo contra a empresa. "Estou muito triste, mas graças a Deus o nosso trabalho foi feito e a gente mantém o trabalho que, minha família, não só minha família, como a família de todos os músicos dependem. É uma tristeza grande", concluiu o artista, visivelmente abalado.

Procurada pelo DIA, a Gol ainda não se pronunciou sobre o episódio.