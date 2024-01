Paolla Oliveira, Bruna Marquezine e mais famosos curtem Ensaios da Anitta

Rio - A atriz Paolla Oliveira prestigiou os Ensaios da Anitta, no Jockey Clube, na Zona Sul do Rio, na noite deste domingo. Usando uma camisa aberta, top e shortinho, a artista mostrou toda sua boa forma no local. Famosos como Bruna Marquezine, Gracyanne Barbosa, Jade Picon, Lexa, Pocah, Narcisa Tamborindeguy, João Silva, filho de Faustão, entre outros, também prestigiaram o evento.

Em seu ensaio de Carnaval, Anitta está homenageando as escolas de samba. A escolhida para este domingo foi a Imperatriz Leopoldinense. "Que maravilha estar de volta no Rio, gente! A energia daqui é surreal e é sempre muito especial para mim fazer esse esquenta na minha cidade natal. Vai ser tudo e mais um pouco!", disse a cantora.

