MC Mirella explica motivo de estar afastada das redes após nascimento da filha - Reprodução

MC Mirella explica motivo de estar afastada das redes após nascimento da filhaReprodução

Publicado 22/01/2024 22:44

Rio - MC Mirella utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (22), para explicar o motivo de estar afastada das redes sociais. Em seus stories do Instagram, a funkeira, que deu à luz a primeira filha, Serena, fruto de seu relacionamento com Dynho Alves, em dezembro do ano passado, revelou que está sem tempo e que está se dedicando aos cuidados com a pequena.

fotogaleria

"Estou sumida por motivos óbvios! A realidade de cuidar sem babá é essa. Sem tempo, irmão (risos)", escreveu a funkeira ao mostrar o berço que comprou para Serena.

Em seguida, Mirella desabafou: "Eu queria muito aparecer mais, mas tem um serzinho que depende de mim 24 por 48 (horas). 24 horas por dia, gente. É babado! Mal tenho tempo de tomar banho, de fazer minhas coisas. Está aqui dormindo mas daqui a pouco acorda porque o soninho dela é de tipo 2, 3 horas no máximo. Aí acorda, tem que ficar com ela, até ela dormir de novo... Ela também tem problemas com cólica, gases, eu fico morrendo de dó", afirmou.